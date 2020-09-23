Литва, Латвия, Эстония, Словакия не признали Лукашенко президентом

Ряд стран не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Соответствующие заявления представители государств сделали в среду, 23 сентября.



В частности, глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что инаугурация Лукашенко не имела легитимности.



"Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми", - заявил Корчок.



"Словакия стоит на стороне граждан Белоруссии", - подчеркнул министр.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил в Twitter о нелегитимности инаугурации Лукашенко.



"Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат", - написал он.



В свою очередь глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Беларуси.



"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", - написал Ринкевич в Twitter.



Аналогичное заявление сделал и президент Литвы Гитанас Науседа.



"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или тайная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ", - написал он в Twitter.

