Израиль намерен ввести режим ЧП из-за ситуации с COVID-19

Правительство Израиля намерено ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Этот шаг обсуждался на предварительном совещании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с несколькими министрами перед заседанием правительства.



Об этом сообщает издание Israel info.



Режим ЧП могут ввести путем поправки к закону о COVID-19 или декларацией министра внутренней безопасности.



В рамках ЧП правительство сможет вводить новые ограничения без необходимости проводить эти решения через Кнессет (парламент) как законодательные акты. На этот период может быть закрыт международный аэропорт "Бен-Гурион", а также усилены ограничительные меры.



По словам Нетаньяху, "в стране чрезвычайная ситуация из-за резкого роста заболеваемости".



"Я буду просить принять решение о широкой полной блокаде и немедленном усилении ограничительных мер и о закрытии ряда отраслей экономики", - передает слова премьер-министра Израиля его пресс-служба.



По словам одного из министров, весь кабинет поддерживает объявление полной блокады, но дело застопорилось из-за главы МВД Арье Дери, который выступает против таких ограничительных мер.



В Израиле за вчера зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 - заболели 6667 человек. За время пандемии в стране с почти 9-миллионным населением коронавирусом заболели 200 тысяч человек. Умерли от болезни 1314 человек. Осталось 54 324 активных случаев.

