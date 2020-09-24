Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр

В среду, 23 сентября, Кабинет министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников.



Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.



Согласно постановлению, комиссия будет создана и размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки 26. В этом органе будут работать 230 человек, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).



Главная задача комиссии - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.



Данные изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020.



11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.



В НАПК заявляют, что закон создаст коррупционные риски и не может быть реализован.



Согласно закону, наземные казино в Киеве могут размещаться только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом не менее 150 номеров (для регионов требования по количеству номеров ниже). В столице в наземном казино можно размещать 10 игровых столов (среди них 2 рулеточных) и 50 игровых автоматов. Разрешено и проведение покерных турниров. При этом площадь казино должна быть не менее 500 квадратных метров и не менее 50 сотрудников.



Спортивные ставки (букмекерские конторы) могут размещаться в 3-, 4- или пятизвездочных отелях. Там должно быть не менее 50 номеров, минимальная площадь для приема ставок на спорт - 50 кв.м.



Залы игровых автоматов в Киеве смогут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях - в помещениях площадью не менее 300 кв.м. В рамках одной лицензии можно разместить не более 250 игровых автоматов, но не менее 50 в одном зале.



В законе прописано и создание специальных игорных зон, которые образуются постановлением Кабмина, если соответствуют таким требованиям: площадь отеля должна составлять более 10 тысяч квадратных метров, в игровой зоне работает более 200 сотрудников.

