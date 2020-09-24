Лукашенко: мы никого не просили признавать выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вчерашнюю тайную инаугурацию на очередной президентский срок. По его словам, это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.



Об этом он заявил на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, передает БЕЛТА.



По его словам, Беларусь не должна была предупреждать представителей других стран об инаугурации.



"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - отметил Лукашенко.



При этом он не уточнил, почему ни органы власти, ни государственный СМИ до последнего не располагали информацией о дате инаугурации и месте ее проведения.



"Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает… В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях", - подчеркнул Лукашенко.



Он добавил, что на этом примере видно отношение западных стран к Беларуси.



"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны", - сказал белорусский президент.

