Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021. Соответствующую заявку в Нобелевский комитет, направил писатель Сергей Комков, сообщает в четверг, 24 сентября.



"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета", - рассказал Комков на пресс-конференции.



По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма.



"В 15:07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло <...>, и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло <...>, быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации - Трампа", - отметил писатель.



Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали.



Тем временем в пресс-службе Кремля заявили, что не выдвигали президента РФ Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Однако, если соответствующее решение будет принято – будет "прекрасно", сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Премия мира - одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.

