Туринабол - секрет профессиональных спортсменов

Туринабол является известным и широко применяемым представителями разных спортивных дисциплин препаратом, позволяющим повысить профессиональные характеристики. Этот препарат дает возможность постепенно, но уверенно, нарастить просушенную и сбитую мускулатуру в среднем объеме и не только. Он применяется новичками и женщинами соло, профи силовых дисциплин нередко проводят комбинированные курсы с туриком, как средство называют спортсмены между собой. Каковы сильные стороны Туринабола и что он дает спортсменам – об этом и многом другом читайте далее здесь.

История и характеристика Туринабола

Препарат появился благодаря усилиям немецких ученых. Он стал частью государственной программы и одним из препаратов в линейке выпущенных для того, чтобы подарить отечественным атлетам преимущества перед соперниками на Олимпиаде, проводимой в 60-80-х годах прошлого века. Ученым удалось создать средство, которое называют «младшим братом» Метандианона из-за схожести в молекулярной структуре и в плане воздействия на организм спортсменов.

В качестве спортивного препарата Туринабол имеет следующие показатели, назовем только основные из них:

Степень анаболической активности на уровне 180%, а также андрогенной – не более 50%.

Время активной работы действующего вещества средства внутри организма максимально составляет 16 часов.

Период обнаружения препарата в структуре крови довольно длительный и может достигать 250 суток с момента последнего использования.

Эффекты от приема Туринабола

Если рассматривать достоинства использования Туринабола в спорте, то их немало. А безопасность для здоровья спортсмена при условии соблюдения средних рабочих дозировок и длительности курса максимально высокая.

После курса соло данного средства для повышения спортивных показателей можно получить ряд положительных результатов, к которым относятся:

увеличение мускулатуры, которое будет заметно не сразу. Прибавка за 1 курс может составить до 6 кг. При этом мускулатура будет лишенной воды и жира, жесткой и плотной;



хорошая венозная прорисовка и красивый сформированный рельеф;



повышение показателя физической силы, что позволит атлету на тренировках использовать большие, чем ранее, рабочие веса;



увеличение степени выносливости. Это в свою очередь повышает степень работоспособности, уверенность в себе и своих силах. Также является профилактикой перетренированности;



уменьшение в организме количества так называемого SHBG-глобулина, отвечающего за связку половых гормонов.

Дополнительно на курсе приема Туринабола атлет заметит улучшение аппетита, что при грамотно составленном пищевом рационе с большим количеством белка и витаминов позволит получить максимум пользы из продуктов питания. Также приятным бонусом для мужчин-спортсменов станет повышение уровня либидо, что дополнительно стимулирует улучшать свои спортивные достижения и стремиться стать первым среди равных.

Советы по приему Туринабола для спортсменов

Что касается грамотного применения представителя спортивной фармакологии Туринабола, то здесь важны 2 момента:

Длительность курса. В среднем составляет 6 недель, рекомендованный прием препарата соло – от 1 до 2 месяцев.

Средняя рабочая дозировка. Составляет от 20 до 40 мг в день:

новичкам, любителям, женщинам будет достаточно порядка 20 мг ежедневно;



легкоатлетам, бегунам, боксерам и другим, для кого важно повысить выносливость, - от 10 до 20 мг в день;



профессионалы нередко принимают турик по 40 и более мг в сутки, в индивидуальном порядке доводя его количество до 100 мг. Но это крайне нежелательно, в противном случае велик риск столкнуться с побочными явлениями.

Помимо приема качественного препарата Туринабола согласно рекомендациям, важно правильно питаться, пить достаточно воды, нормально высыпаться ночью и активно отдыхать днем.