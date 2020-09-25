В Минспорта оценили перспективы получить Олимпиаду

Украина может претендовать на проведение Юношеской Олимпиады. Об этом министр спорта Вадим Гутцайт рассказал в интервью Liga.net, опубликованном в пятницу, 25 сентября.



"Провести Олимпийские игры - это сложно, для них у нас не будет хватать всей инфраструктуры. Возможно, будем проводить Юношеские Олимпийские игры. Сейчас нужно понять, что нужно, чтобы провести Юношеские игры. Затем просчитать бюджет", - сказал министр.



Он уточнил, что Украина может претендовать на Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся зимой в 2028 году.



"Олимпийские игры 2030 - это сложный, дорогой проект, как и Летняя Олимпиада - 2032", - добавил министр.

