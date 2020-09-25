В Украине ежегодно будут проводить индексацию алиментов

В Украине с сегодняшнего дня будут проводить индексацию размера алиментов на ежегодной основе. Соответствующий закон №831-IX, опубликованный накануне в газете Верховной Рады "Голос Украины", вступил в силу 25 сентября, передает УНН.



Законом вносятся изменения в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве", которыми предусматривается индексация размера алиментов, определенных в твердой денежной сумме, если иное на предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом министров Украины порядке.



Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.



Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 25 сентября.

