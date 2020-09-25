В Польше рекордно большое число заболевших COVID-19 за сутки

В Польше второй день подряд фиксируется рекордное количество суточного прироста заболевших COVID-19: в пятницу подтверждены 1 587 новых случая инфицирования, 582 выздоровели, 23 человека из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.



Пятничное число новых выявленных случаев инфицирования является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии. При этом днем ранее, 24 сентября, в Польше был зафиксирован предыдущий рекорд - 1 136 заболевших COVID-19 за сутки.



В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 15 264 (на 982 больше, чем днем ранее).



Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 84 396 случаев инфицирования, умерли 2 392 человека, выздоровели 66 740 человек.

