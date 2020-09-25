Полного перекрытия моста Патона в ходе его реконструкции не будет

Работы по реконструкции моста Патона в Киеве смогут начать уже в ближайшее время после завершения проектных работ, при этом перекрытие движения не планируется, сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.



"Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющей правый берег с левым", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.



По его словам, полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, будет стоить около 7 млрд грн.



Мэр также отметил, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на стальную, что значительно облегчит конструкцию моста.



"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, по которой на мосту случается немало ДТП. Устроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки", - рассказал Кличко.



Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

