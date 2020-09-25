На Закарпатье построят новый аэропорт – Зеленский

В Закарпатской области через два-три года будет построен новый аэропорт, а пока будет восстановлена работа аэропорта в Ужгороде. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в этот регион в пятницу, 25 сентября.



"Мы решили (с руководством Словакии – ред.) вопрос сегодняшнего дня: чтобы заработал аэропорт в Ужгороде. Мы планируем обновление этого аэропорта, в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического положения этого аэропорта, построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно", – сказал президент.



Зеленский отметил, что поэтому будет построен новый "фундаментальный" международный современный аэропорт на Закарпатье.



"Где он будет? У нас есть три варианта. Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы были сделаны начальные работы по строительству этого аэропорта. Примерно через два года, может три года, мы построим новый аэропорт. А пока у людей будет возможность сообщаться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру", – резюмировал глава государства.

