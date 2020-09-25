Создана спецкомиссия по авиакатастрофе Ан-26

На Украине создали специальную комиссию по авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 25 сентября.



"По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим. В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица", - написал Шмыгаль.







