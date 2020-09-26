Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом скончался

Один из двух выживших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области скончался в больнице. Об этом сообщает госслужба по ЧС.



«По состоянию на 10.50, человек, который в результате катастрофы был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии умер», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Так, число погибших увеличилось до 26.



Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

