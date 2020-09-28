Очки виртуальной реальности могут навредить зрению

Игорь Азнаурян, детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель Объединения детских глазных клиник "Ясный взор", напоминает: изначально VR-очки были задуманы не для развлечений. Эксперт констатирует: "Их активно использовали дизайнеры и архитекторы, чтобы увидеть свои творения в объеме, а также продемонстрировать конечный результат проекта своим заказчикам. Нашли свое применение очки виртуальной реальности и в медицине. Так, например, в офтальмологии их используют для того, чтобы составить представление о том, как видят мир люди с нарушением зрения.



О том, что VR-очки не слишком безопасны для зрения, заговорили тогда, когда их стали активно использовать в индустрии развлечений. Безусловно, речь здесь идет о времени, в течении которого человек носит VR-очки. Многочасовые игры с их применением могут стать причиной ухудшения остроты зрения.



Длительное использование VR-очков приводит к повышенному напряжению зрения. Оно выражается в так называемом астенопатическом синдроме. Он проявляется головными болями, тяжестью в области глаз, ухудшением зрения к вечеру. Связан данный синдром с напряженной аккомодацией - длительном удерживании хрусталика в положении, позволяющем изучать ближние объекты.



Астенопатический синдром возникает и при длительной работе за компьютером. Но в случае с очками виртуальной реальности он проявляется гораздо быстрее. Безусловно, здоровый человек при определенных условиях может справиться с последствиями длительного использования VR-очков. А вот людям с уже имеющими заболеваниями глаз (близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм), сделать это гораздо сложнее. Для них это чревато значительным ухудшением зрения.



Особенно опасны очки виртуальной реальности для детей. Их зрительная система только развивается. Любые повышенные нагрузки на глаза могут помешать их нормальному формированию. Категорически запрещается использовать VR-очки детям с уже имеющейся близорукостью, а также с предрасположенностью к развитию этого заболевания. Нельзя их носить и детям, в семейном анамнезе которых имеется косоглазие.



Поэтому необходимо, прежде всего, соблюдать правильный режим ношения VR-очков. Для взрослого человека это 15 минут, далее - продолжительный отдых до получаса. Во время перерыва необходимо переключить свое зрение на изучение дальних объектов. Детям желательно воздержаться от использования этого гаджета. Даже в том случае, если их глаза абсолютно здоровы, использовать VR-очки им можно не более 10 минут. За это время они вряд ли успеют наиграться.



В целом, для снижения общей нагрузки на глаза очень важно, чтобы они чаще выполняли свои физиологические природные функции - зрение вдаль. Помимо регулярных перерывов в использовании гаджетов, обязательно включите в свой ежедневный режим прогулки на свежем воздухе в светлое время суток. Старайтесь, чтобы и ваши дети проводили на улице не менее 13 часов в неделю".

