Михаил Ефремов обжаловал свой приговор

Актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.



Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. В результате аварии водитель столкнувшегося с автомобилем артиста грузовика погиб.



Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Актер также должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

