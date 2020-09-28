Алексиевич покинула Беларусь

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию.



Об этом TUT.BY сообщила помощница писательницы, передает Укринформ.



По словам помощницы, отъезд Алексиевич никак не связан с уголовным делом против Координационного совета.



Сообщается, что Алексиевич она "улетела по своим личным делам". У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, а на Сицилии ей будут вручать награду.



Радыё Свабода сообщает, что Алексиевич отправилась в Германию на лечение.



Алексиевич была последней из членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, которая находилась в Беларуси, но не была заключена. Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей.



Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.



Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября «вступил» в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

