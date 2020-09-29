На Украине уменьшилась средняя зарплата

В августе 2020 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 11 446 гривен. Это на 3,0% (на 358 гривен) меньше по сравнению июлем (11 804 гривен), сообщает Государственная служба статистики.



Так, по данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2020 года к августу прошлого года выросла на 6,0%, номинальная выросла на 8,6%.



Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 16 795 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 8 996 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 10 000 гривен.



Также отмечается, что самую большую зарплату получают в сфере Информация и телекоммуникации - 19 827 гривен, самую низкую - Временное размещение и организация питания - 6 224 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 7,0%.

