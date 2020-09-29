Макрон считает важным поддерживать стратегический диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Литву подчеркнул необходимость продолжения стратегического диалога с Россией.



"В ходе визита, естественно, мы затронем вопросы двусторонней повестки дня, - заявил Макрон в понедельник на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе. - У меня была возможность объяснить моему литовскому коллеге смысл инициативы Франции по развитию диалога с Россией".



По его словам, один из элементов этой инициативы - построить "прозрачный, стратегический диалог без наивности, без уступок с Россией, которая является соседней державой". Он подчеркнул, что Франция ведет такой "диалог в атмосфере уважения интересов партнеров и в полной прозрачности".



"Чтобы строить XXI век, необходимо придать более спокойный характер большинству вопросов, связанных с нашим соседством", - заметил Макрон.

