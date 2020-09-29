Меркель встретится с Тихановской

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Их встреча планируется на следующей неделе.



Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".



По ее словам, эта встреча важна для мирного разрешения ситуации в Беларуси.



"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть - лично", - сказала она.

