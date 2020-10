Amazon представила сканер ладони для магазинов и офисов

Компания Amazon представила систему Amazon One, позволяющую идентифицировать человека по его ладони. В компании полагают, что внедрение этой технологии позволит отказаться от различных пропусков и не носить с собой кредитные карты.



Как пишет The Verge, главным элементом системы является сканер ладони, распознающий уникальный для каждого человека рисунок из линий на коже, а также вен под ее поверхностью. Этот биометрический идентификатор позволяет с высокой точностью подтверждать личность человека.



В ближайшие месяцы Amazon планирует установить сканеры One в своих магазинах, где устройства позволят оплачивать покупки с привязанных карт. Также компания намерена предложить технологию партнерам, которые смогут использовать сканеры как для оплаты, так и для организации пропускного режима. Например, по ладони можно будет попасть в офис или пройти на стадион, подержав ладонь над сканером вместо билета.







Чтобы воспользоваться возможностями Amazon One, достаточно будет один раз сохранить в системе изображение ладони (или обеих ладоней) при помощи сканера, привязав к нему номер телефона и платежной карты. Также пользователи смогут удалить свои данные из системы на сайте Amazon, если им больше не нужно будет пользоваться Amazon One.



В Amazon отметили, что идентификация по ладони имеет преимущества перед похожими технологиями с точки зрения приватности. Так, опознать человека по ладони может только машина, тогда как системы распознавания лиц хранят изображения, которые позволяют визуально идентифицировать человека.



Напомним, в конце августа Amazon представила свой первый фитнес-браслет Halo, имеющий ряд необычных особенностей, и одноименное мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья.



В отличие от многих представленных на рынке фитнес-браслетов, Amazon Halo не имеет дисплея: устройство лишь фиксирует различные параметры при помощи встроенных датчиков и передает их на смартфон владельца. Как утверждают в компании, аккумулятор устройства обеспечивает браслету неделю работы без подзарядки. Подобно аналогичным устройствам, Halo может отслеживать физическую активность человека, а также вести мониторинг сна. Помимо этого, браслет при помощи микрофона может определять настроение владельца по изменениям голоса.