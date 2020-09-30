Горбачев описал, что было бы с миром, если бы сохранился Советский Союз

Мир сегодня был бы более стабильным и безопасным, если бы Советский Союз был сохранен на геополитической карте мира.



Такое заявление сделал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, при котором, собственно, и произошел распад страны, как передает The Тimes.



"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", - сказал Горбачев в интервью британскому изданию.

