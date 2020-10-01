Синоптик рассказала, как в Украине начнется октябрь

Завтра, 1 октября, влажная дождливая погода будет преобладать в западных, северных, южных и в большинстве центральных областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. При этом она отметила, что дожди не коснутся восточной части страны и Днепра. Но в этих регионах будет сильный ветер. Температура воздуха в четверг составит +15°...+ 18°, на юге +17°...+20°, в западных областях +13°...+16° градусов.



"В Киеве октябрь начнется дождем, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17°. В субботу-воскресенье даже вернутся +20°. Однако в течение недели, все же, будет преобладать влажная погода, так что зонты, дождевики и брендовые галоши далеко не прячьте", - подытожила Диденко.



В октябре на всей территории Украины сохранится теплая погода: температура воздуха будет держаться на уровне +13°...+ 14° и только в последние дни месяца опустится до +7°...+8°.



Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.



"Похолодание ожидается 19 октября-до +14°...+16°. Только в самом конце месяца, 29-31 октября, температура упадет до +11°...+12°. Ночью 6-7 октября на юге будет + 8°...+ 9°, а с 20-21 числа – +3°...+ 5°", - добавил он.

