"Черные ящики" Ан-26 расшифрованы - Минобороны

Специалисты расшифровали "черные ящики" потерпевшего крушение самолета Ан-26, проводятся экспертизы, рассказал в среду, 30 сентября, главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко на заседании комитета ВР по нацбезопасности, сообщает УНН.



"Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали "ящики", но еще будут экспертизы", - сказал Воронченко.



В свою очередь, лава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил в Facebook, что "на технические неисправности наложился человеческий фактор".



"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал Уруский.

