10 ложных или недостоверных заявлений Байдена и Трампа друг о друге

Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден последние несколько месяцев нападают друг на друга по всем фронтам. Трамп сыпал в адрес Байдена многочисленными и необоснованными обвинениями, нередко преувеличивая их ради эффекта. Но и Байден тоже нередко делал не точные по фактам, а то и намеренно вводящие в заблуждение заявления о Трампе, порой вырывая слова президента США из контекста.

Вот список из десяти нападок Байдена и Трампа друг на друга, которые можно назвать ложными, вводящими в заблуждение или вырванными из контекста.



Нападки Трампа



1) Будто Байден хочет ввести всеобщий карантин



Трамп неоднократно заявлял, что, став президентом, Байден планирует посадить всю страну на карантин для борьбы с коронавирусом.



Факт: это неверно и вырвано из контекста. Трамп ссылается на интервью, где Байден отвечает на вопрос о гипотетическом сценарии, а не о реальных мерах.



В интервью телеканалу «Эй-би-си» 21 августа Байдена спросили, как бы он поступил на месте президента, если эксперты велят ему закрыть всю страну. Байден ответил: «Я бы так и сделал. Я бы послушался ученых».



Так что на самом деле Байден не предлагал вводить всеобщий карантин США прямо сейчас. Кроме того, президент не имеет права ввести карантин по всей стране одним личным волевым решением. Он может лишь предложить рекомендации, что следует делать властям штатов, а также принять другие меры. Но у президента нет полномочий решать, какие ограничения обязаны вводить отдельные штаты.



2) Будто Байден назвал погромщиков «мирными протестующими»



В предвыборной речи в Северной Каролине Трамп заявил, что Байден поддержал бунтовщиков, назвав их «мирными демонстрантами».



Факт: это ложь. Байден верно заметил, что многие из протестующих настроены мирно. Но к агрессивным погромщикам это не относится. Наоборот, он неоднократно осуждал насилие, беспорядки и грабежи.



3) Будто Байден хочет сократить полицию



И Трамп, и его союзники обвиняли Байдена в стремлении сократить полицию или урезать ее финансирование.



Факт: Призыв «сократить полицию» Байден категорически не поддержал. Наоборот, его план реформы уголовного правосудия включает в себя новые вложения в мероприятия по охране общественного порядка. Еще предполагается, что часть финансирования может быть перенаправлена на социальные службы, консультации по психическому здоровью и доступное жилье, но в июльском комментарии одному активисту Байден сразу же перешел к своему предыдущему предложению — отказать в федеральном финансировании конкретным полицейским участкам, которые не соответствуют определенным требованиям.



4) Будто Байден «прячется от вируса в подвале»



Летом Трамп начал намекать, что Байден с начала пандемии отсиживается у себя в подвале и не показывается на публике.



Факт: это преувеличение. Если Трамп продолжал свою разъездную кампанию, не обращая внимания на пандемию, то Байден с середины марта по май действительно сидел дома, регулярно проводя удаленные мероприятия из подвала или гостиной. Однако начиная с конца мая бывший вице-президент все же совершил ряд поездок.



После двух месяцев без публичных мероприятий из-за пандемии коронавируса и распоряжения властей штата не выходить на улицу Байден принял участие в церемонии на День поминовения 25 мая и возложил венок.



1 июня Байден присутствовал на собрании общины африканской методистской епископальной церкви в в Вефиле, штат Делавэр, 2 июня выступил в Филадельфии с речью о расизме и лидерстве, 5 июня выступил в Делавэре по экономическим вопросам, 8 июня встретился с семьей Джорджа Флойда в Хьюстоне, а 11 июня провел круглый стол по экономическим вопросам в Филадельфии. За прошедшие месяцы он принял участие в целом ряде публичных мероприятий.



5) Будто Байден хочет запретить добычу сланцевого газа



На позицию Байдена в отношении так называемого «фрэкинга» — добычи сланцевого газа и нефти методом гидроразрыва — Трамп нападает сразу с двух сторон. В частности, Трамп утверждает, что Байден неоднократно обещал запретить фрэкинг, а потом вдруг испугался и изменил свою позицию.



На недавнем митинге в Пенсильвании Трамп заявил: «Байден говорил: „Мы запретим гидроразрыв". И потом целый год он это повторял. И вдруг недавно — новый поворот: ну, может, немного фрэкинга мы все же позволим».



Несколько дней спустя Трамп сказал, что Байден «забрал все свои слова насчет сланцевого газа обратно».



Факт: Слова Трампа вводят в заблуждение. В письменных планах Байдена полного запрета на гидроразрыв никогда не упоминалось. Однако некоторые основания для утверждения Трампа все-таки есть: во время праймериз Демократической партии Байден не раз предлагал отказаться от фрэкинга, чем создал путаницу насчет своей позиции. С тех пор он прямо заявил, что общенациональный запрет на метод гидроразрывов не поддерживает (отчасти потому, что не верит, что такой запрет пройдет через Конгресс).



Нападки Байдена на Трампа



1) Трамп не называл вирус «уткой»



В ту неделю, когда расходы его кампании на рекламу достигли пика, Байден опубликовал у себя в «Твиттере» рекламу, где раскритиковал президента Дональда Трампа за комментарии, которые тот якобы сделал по поводу пандемии. В частности, предполагается, что Трамп назвал вирус «уткой».



25-секундный рекламный ролик Байдена начинается с кадров с предвыборного митинга Трампа 28 февраля в Южной Каролине. В рекламе демонстрируется короткий отрывок, где Трамп говорит «коронавирус», затем после склейки добавляет: «это их новая утка». Сопутствующий титр гласит: «Трамп — публике: это все «утка!».



Факт: это вводящая в заблуждение попытка представить все так, будто Трамп сознательно назвал коронавирус «уткой». Хотя комментарий Трампа может показаться несколько путаным, реклама Байдена вырывает его слова из контекста и нечестно склеивает два звуковых фрагмента.



Вообще же на митинге 28 февраля Трамп высмеивал демократов за критику его шагов по борьбе с коронавирусом. И на самом деле две фразы, которые в рекламном ролике звучат подряд, разделяет 56 секунд.



2) Трамп не читает Библию вверх ногами



17 сентября в эфире «Си-эн-эн» Байден разругал на Трампа за то, что тот позировал для прессы перед церковью с Библией в руках. По словам Байдена, демонстрантов силой выгнали из парка напротив Белого дома специально для фотосессии. Кроме того, Байден предположил, что Трамп держал Библию «вверх ногами», после чего вернулся в свой бункер.



Байден заявил, что демонстрантов разогнали, чтобы Трамп мог пройти к протестантской церкви, держа Библию вверх ногами. При этом Байден добавил: «Я вообще не знаю, открывал ли он ее хоть раз».



Факт: здесь Байден ошибается сразу дважды. Трамп не держал Библию перевернутой, а его визит в бункер состоялся за несколько дней до этого события. 29 мая на фоне жестких протестов Трамп был ненадолго доставлен в бункер Белого дома. Это было за три дня до посещения церкви Святого Иоанна.



Позируя перед церковью, Трамп стоял с Библией в руках. Фото и видео доказывают, что он держал ее правильно.



3) Трамп не является «президентом дефицита»



В своей предвыборной речи в Мичигане о производстве и поддержке профсоюзов Байден заявил, что при нынешней администрации торговый дефицит США достиг рекордно высокого уровня.



«При президенте Трампе торговый дефицит США вырос», — сказал Байден. «Это рекордно высокий уровень. Позвольте мне заострить на этом внимание: торговый дефицит США при Трампе последние три года находится на рекордно высоком уровне».



Факт: Байден ошибается. Торговый дефицит в пересчете на товары и услуги при Трампе действительно вырос, но общий торговый дефицит рекордно высокого уровня не достиг. Однако, если судить по товарам, Байден прав. Но при этом он не уточнил, что имел в виду только товары.



Общий торговый дефицит достиг рекордной отметки в 763,5 миллиарда долларов в 2006 году при Джордже Буше. По данным Бюро переписи населения, к концу президентского срока Барака Обамы в 2016 году он колебался и упал до 481,2 миллиарда долларов.



Дефицит вырос при Трампе, достигнув 576,9 млрд долларов в 2019 году, несмотря на предвыборное обещание Трампа в 2016 году его сократить.



4) Трамп тоже осуждал «белый шовинизм»



16 июня в интервью в «Инстаграме» с актрисой и музыкантом Кеке Палмер Байден заявил, что Трамп не признает проблему белого шовинизма.



Факт: Трамп белый шовинизм осудил и лишь недавно признал, что «некоторый» системный расизм в США, «вероятно», существует.



После массовой стрельбы в Огайо и Техасе в августе 2019 года Трамп в заранее подготовленной речи заявил, что «наша нация должна единогласно осудить расизм, фанатизм и превосходство белой расы. Эти зловещие идеологии должны быть побеждены. В Америке нет места ненависти».



В 2017 году, через два дня после митинга «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, где была убита Хезер Хейер, Трамп осудил расизм — в частности «ку-клукс-клановцев, неонацистов, белых шовинистов и другие группы ненависти, которые противны всему, что мы, американцы, придерживаемся и лелеем».



Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как Трамп предположил, что по обе стороны митинга сошлись «очень хорошие люди», за что подвергся резкой критике со стороны Байдена и других.



Трампа также критиковали за то, что не так настойчиво и последовательно критиковал насилие со стороны белых шовинистов. Он, может быть, и вправду не громил белый шовинизма так, как терроризм со стороны исламских экстремистов или преступления нелегальных иммигрантов. Было дело, что Трамп сам отпускал расистские выражения.



Тем не менее, слова, что он вообще не признавал проблему белого шовинизма — неправда.



5) Трамп не предлагал отменить «пенсионный налог»



Байден часто критиковал Трампа за его «план» отменить налог, финансирующий бóльшую часть социального страхования.



Факт: Никакого официального плана Трамп не публиковал, но делал путаные комментарии насчет намерений навсегда «отменить» налог на заработную плату. Эти свои выступления они впоследствии не прояснил и не исправил. Его помощники, однако, утверждали, что Трамп не предлагает отменить налог, а намерен лишь простить недоимки по налогам на заработную плату.

