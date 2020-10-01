Армения не пойдет на односторонние уступки по Карабаху

Армения не пойдет на односторонние уступки в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу Sky News Arabia.



"Армения не ставит каких-либо предварительных условий и заявляет, что мирное решение карабахского конфликта не имеет альтернативы. Азербайджан пытается решить вопрос силовым методом, ожидая от Армении и Арцаха односторонних уступок. Это исключено", - заявил он.



Тем временем, Минобороны Армении сообщает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается относительно спокойной, несмотря на активные боевые действия в Нагорном Карабахе



"В общем, есть вылеты разведывательных и ударных беспилотников, но общая ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная", - сказал представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

