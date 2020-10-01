Ляшко: первой волны COVID-19 в Украине не было

Первой волны коронавируса в Украине не было, заявил в эфире Украинского радио главный санитарный врач Виктор Ляшко. "Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковый рост количества больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал он.



Как пример таких волн заболеваемости он назвал страны Европы, где были тысячи заболевших весной, потом спад, а осенью снова суточный прирост вырос до 10 и более тысяч.



"Это и есть волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом спадает до единичных случаев, и потом снова выходит на десятки тысяч в день", - добавил Ляшко.



В свою очередь, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Ровенскую область сегодня заявил, что первую волну COVID-19 в Украине сбил жесткий карантин.



"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе", - отметил Зеленский.



Этого удалось достичь, по его словам, благодаря тому, что первая волна в Европе началась раньше и Украина смогла к ней подготовиться.

