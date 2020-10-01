Негры в Калифорнии получат выплаты за рабство предков

Афроамериканцы в Калифорнии получат денежные выплаты в качестве компенсации ущерба за дискриминацию, которой подвергались ранее их предки в США. Об этом в четврг, 1 октября, сообщил американский телеканал ABC.



Соответствующий законопроект подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Наибольшие компенсации смогут получить потомки рабов.



С этой целью планируется создание группы из пяти губернаторов и четырех человек, избранных законодательным собранием штата, которые займутся разработкой предложений, как государство может компенсировать неграм прежнее проявление системного расизма.



В законе не говорится, что выплаты должны быть денежными. Другие варианты могут включать в себя списание студенческих ссуд, оплату проектов общественных работ или профессионального обучения.

