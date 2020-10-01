Зеленский: Украина будет развивать атомную энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС в Украине, несмотря на противодействие многих стран.



"Есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки АЭС в Украине. Это обязательно будем делать. У нас все-таки где-то 51-52% генерация в Украине – это "атомка". Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать. Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, а государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату. Это безопасный вид электроэнергии", - сказал он на брифинге в четверг в Ровенской области.



Зеленский указал, что у Украины есть все возможности быть в вопросе атомной энергетики одной из первых и в Европе и в мире.



"Я понимаю, что против "атомки" будет работать много стран, много стран. Чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине, а мы ее будем наоборот защищать", - заявил он.

