Карабах и Украина: урок, который мы не выучили...

Все пишут о Карабахе, и мы туда же. Странно, что боевые действия начались только 27 сентября. Обычно они стартовали в начале месяца, поскольку первая независимость Нагорного Карабаха была провозглашена 2 сентября 1991 года. И с тех пор длительные ремиссии прерываются краткосрочными обострениями. Разрулить вопрос раз и навсегда не смогли ни Минская группа ОБСЕ, ни встреча лидеров двух стран. Для Украины это урок, который мы не выучили...



Население Нагорно-Карабахской Республики (НКО), которую также называют Республикой Арцах, всего 150 тысяч человек. Это половина киевской Троещины. А вот площадь не такая уже и маленькая – 4,4 тыс. кв. км. Для сравнения: площадь Москвы – 2,5 тыс. кв. км; Киева – 840 кв. км, а площадь Киевской области – 28,1 тыс. кв. км. Вся Армения занимает территорию в 29,7 тыс. кв. км.



Сейчас уже никто толком не помнит, с чего все началось. Отсчет ведется со 2 сентября 1991 года, когда на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена Нагорно-Карабахская автономная область, превратившаяся спустя несколько месяцев в независимую республику.



Это стало апофеозом процессов, которые шли в обескровленном афганской войной и конкуренцией между Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным Советском Союзе. Движение за передачу Нагорного Карабаха из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР (пока еще в таком формате, – автор) активизировалось со второй половины 1987 года.



Дальнейшие события отдаленно напоминают сценарий гибели Джорджа Флойда, породивший (или активизировавший) погромщиков Black Lives Matter. В феврале 1988 года происходит столкновение между армянами и азербайджанцами у Аскерана, приведшее к смерти двух человек. 26 февраля в Ереване проходит полумиллионный митинг (это ровно половина населения Еревана, включая младенцев и стариков) с требованием присоединить Нагорный Карабах к Армении.



Ничего вам это не напоминает? Например, ситуацию на Донбассе? Знакомые словосочетания типа “Минской группы ОБСЕ” услышали? Добавим к этому еще одно дежавю: соглашение неоднократно нарушалось. В частности, в 2012, 2014, 2016, 2018 гг. и сейчас в 2020 году. Может быть, в 2020-м происходящее более масштабно, чем в 2016-м, но суть не изменилась

Может ли Украина сделать какие-то выводы из этого? Ну, например, о вреде длительной заморозки не только продуктов питания, но и конфликтов? Глядя на травлю пожилого экс-премьера Витольда Фокина, искренне сомневаюсь, что мы созрели для выводов. Еще один урок, который никто не собирается выучить

На этом митинге возникает драка между протестующими и милиционерами. Один из милиционеров, по национальности азербайджанец, применяет табельное оружие и... убивает армянина. И толпа устраивает над ним самосуд.В продолжение этой истории 27 февраля в городе Сумгаит начался армянский погром, который длился двое суток. Сопровождался, как писали в советской перестроечной прессе, массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества, в результате чего пострадала значительная часть местного армянского населения, погибли, по официальным данным властей, 26 армян и 6 азербайджанцев.Запомните эти цифры: на старте конфликта было в общей сложности (если верить советской статистике) около четырех десятков погибших. В ходе Карабахской войны 1991-1994 годов между Азербайджаном и Арменией погибли 5,8 тыс. армян и 25 тыс. азербайджанцев. Количество раненных – соответственно 20 тыс. и 50 тыс. человек.Если сравнить численность вооруженных сил, принимавших участие в столкновениях, то выходит, что были ранены 100% бойцов с обеих сторон. Соответственно четверть и треть личного состава убиты. Что тут скажешь? Нехило “порезвились”. Пардон за цинизм.После нескольких лет кровопролитных боев, 12 мая 1994 года, представители Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Вроде наших Минских соглашений 2014 и 2015 гг.Это завершило активную фазу военных действий в регионе и позволило перейти к переговорам о мирном урегулировании конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. При этом на прилегающих к армяно-азербайджанской границе территориях сохранился контроль сторон, как сказано в международных документах, “установившийся в ходе конфликта и нарушающий государственную границу между странами”.Ничего вам это не напоминает? Например, ситуацию на Донбассе? Знакомые словосочетания типа “Минской группы ОБСЕ” услышали? Добавим к этому еще одно дежавю: соглашение неоднократно нарушалось. В частности, в 2012, 2014, 2016, 2018 гг. и сейчас в 2020 году. Может быть, в 2020-м происходящее более масштабно, чем в 2016-м, но суть не изменилась. Не затушенное пламя то и дело разгорается снова. Это нам тоже знакомо.Что можно сделать? Спешу огорчить идеалистов и романтиков: ничего. Армяно-азербайджанский конфликт нельзя разрулить априори. Никакое международное посредничество, никакие взаимные симпатии лидеров, ничего не может помочь.После очередного обострения в 2018 году, во время саммита СНГ в Душанбе 27 сентября 2018 года, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Было достигнуто соглашение о принятии мер по деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе. По итогам встречи Пашинян положительно отозвался об Алиеве, сказав, что он «произвел впечатление грамотного человека». Алиев в свою очередь сделал комплимент Пашиняну.И что? И ничего! Не помогло, как видим. Через два года война возобновилась. Каждая из сторон демонстрирует видео, подтверждающее ее военные успехи и огромные потери противника. Разница в цифрах в десятки или даже сотни раз не удивляет международных военных аналитиков. Помимо войны на поле боя, идет грандиозная битва в информационной пространстве.Она ориентирована главным образом на внутреннего потребителя. Новости в интернете об уничтожение “стотыщ” врагов должны поднять боевой дух собственного населения и демотивировать противника. Но поскольку обе стороны преуспели в этом жанре, главное, что испытывают независимые потребители информации, это скепсис.Что касается населения, то здесь не может быть никаких вариантов. Каждая из сторон поддерживает своих. Восторгается героями и оплакивает потери, взывая к отмщению. Историки пытаются распутать клубок событий и отыскать истину, углубляясь во времена Сефевидов (1502-1722 гг.), когда Карабах составлял особое беглербекство, нагорная часть которого оставалась в руках армянских правителей, а низменности и предгорья входили в мусульманские ханства.Но все приходят к одному выводу, что установить, чья это территория по исконному историческому праву, также невозможно. Ругают советский подход к административно-территориальному делению, из-за которого и равнинный Карабах с мусульманским населением, и нагорный с 94% армянским населением отошел сначала Закавказской республике (Грузия, Армения, Азербайджан), потом новообразованной Азербайджанской ССР.В 80-е Горбачев отпустил вожжи, заигрался в демократию, начался парад суверенитетов, о котором мы писали, в итоге СССР развалился. И армянское население решило: а почему бы не провести референдум и, вместо того чтобы перейти к Армении, не провозгласить независимость Нагорно-Карабахской Республики? Правда, очень похоже на то, что сделано в ДНР-ЛНР?!Референдум по вопросу независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана прошел 10 декабря 1991 года. За независимость республики проголосовало 99,98% избирателей. Цифра вполне правдоподобная, поскольку азербайджанским населением голосование бойкотировалось. Референдум не признан на международном уровне государствами-членами ООН. Даже Армения свою НКО официально не признает, хотя тайно защищает. Поэтому и карабахская республика, и ее президент (второй по счету за все годы независимости) почти 30 лет существуют в таком же режиме, как ДНР-ЛНР шестой год.Может ли Украина сделать какие-то выводы из этого? Ну, например, о вреде длительной заморозки не только продуктов питания, но и конфликтов? Глядя на травлю пожилого экс-премьера Витольда Фокина, искренне сомневаюсь, что мы созрели для выводов. Еще один урок, который никто не собирается выучить.