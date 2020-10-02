Вашингтон еще не решил, признавать ли Тихановскую президентом Беларуси - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пока не решил вопрос о признании Светланы Тихановской президентом Беларуси.



Как передает Укринформ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на Помпео.



«Мы ищем инструменты, наиболее подходящие для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси», - сказал он.



Госсекретарь также добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ.



По его словам, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Александр Лукашенко.



Он также заявил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя дипломатические возможности.



Как сообщалось, с августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против режима Лукашенко, начавшиеся из-за фальсификации результатов президентских выборов.



За это время силовики задержали уже тысячи оппозиционеров. Кроме того, во время жесткого подавления протестов множество демонстрантов получили различные травмы, а несколько человек были убиты.



Несмотря на это, 23 сентября Лукашенко решил провести так называемую «инаугурацию», проходившую в режиме секретности и без участия лидеров других стран. Целый ряд стран, в частности Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, США и Канада, признали Лукашенко нелегитимным.

