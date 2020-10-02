Макрон призвал Европу наладить отношения с Россией и Турцией

Евросоюз должен стремиться наладить отношения с Россией и Турцией. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, западным странам не стоит отказываться от диалога с Москвой и Анкарой, однако им нужно твердо обозначать свои «красные линии»: настаивать на уважении суверенитета и интересов стран ЕС.



«Евросоюз должен стремиться вести эффективный стратегический диалог, принимая во внимание авторитарные злоупотребления этих государств», — высказался Макрон.



Говоря о России, французский лидер остановился на инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, Париж решил передать всю информацию по ситуации с россиянином в ОЗХО.



Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.



2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

