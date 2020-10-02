Если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, врачей не хватит - Степанов
2 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае дальнейшего роста количества больных вероятной выглядит нехватка медицинских работников в больницах страны. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заяив во время брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".
Степанов отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также увеличивает объемы тестирования на коронавирус.
"В любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", - подчеркнул миинистр.
Максим Степанов также призвал соблюдать простые правила: пользоваться антисептиками, носить защитные маски, соблюдать социальной дистанции.
Источник: Эспресо.ТВ
14:12