Если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, врачей не хватит - Степанов

2 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае дальнейшего роста количества больных вероятной выглядит нехватка медицинских работников в больницах страны. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заяив во время брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".



Степанов отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также увеличивает объемы тестирования на коронавирус.



"В любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", - подчеркнул миинистр.



Максим Степанов также призвал соблюдать простые правила: пользоваться антисептиками, носить защитные маски, соблюдать социальной дистанции.

