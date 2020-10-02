Apple "похоронила" очередной iPod

В Apple официально "списали" iPod nano седьмого поколения. Об этом сообщается на официальной странице поддержки компании.



Плеер официально признали устаревшим девайсом. iPod nano седьмого поколения теперь не будет получать официальную поддержку Apple.



Отмечается, что сервисные центры и магазины-партнеры компании могут обслуживать эти устройства, если у них есть необходимые запчасти.



По правилам Apple, компания признает гаджет устаревшим если он не был доступен в продаже более пяти лет.



iPod nano седьмого поколения был выпущен в середине 2015 года. Гаджет имеет 2,5-дюймовый сенсорный экран, 16 гигабайт памяти и обеспечивает до 30 часов работы в режиме прослушивания аудио.

