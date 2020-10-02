После выборов Порошенко поставит Симеона во главе ПЦУ вместо Епифания, - Чугаенко

Из-за позиции Епифания и руководства ПЦУ лозунг Порошенко "армія, мова, віра" не работает. Поэтому Порошенко готовит план, как сместить главу ПЦУ Епифания, чтобы назначить на его место более лояльного митрополита Винницкого и Барского Симеона. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

"Мы видим уже эпидемию в Верховной Раде. Мы видим, что Петр Порошенко также заболел. У него достаточно сложная сейчас ситуация. Поскольку, во-первых, коронавирус. Во-вторых, его традиционные лозунги "армія, мова, віра", - перечислила она проблемы экс-президента.

"С мовой еще более-менее нормально. С армией плохо. Хочу вспомнить эту историю страшную с катастрофой в Чугуеве под Харьковом. Эти бедные курсанты. Потому что на чем они летали? Они летали, грубо говоря, на хламе", - заявила медиа-эксперт.

Чугаенко пояснила, что у Порошенко большие проблемы с таким лозунгом как "віра", потому как высшее духовенство Православной церкви Украины (ПЦУ) по факту бросило своего отца-основателя на произвол судьбы.

"И "віра". То есть, ПЦУ, отцом-основателем которой является Порошенко. Она сейчас по факту его не поддерживает. Синод, который прошел, никакой поддержки Петру Порошенко не высказали. При этом о политике говорилось. Священникам разрешили баллотироваться. Но о Петре Порошенко вообще не слова. Его, як то кажуть українською мовою "кинули напризволяще", - охарактеризовала ситуацию она.

В связи с этим, сообщила Татьяна Чугаенко, Порошенко решил заменить Епифания на Симеона, но последний вдруг заболел коронавирусом.

"И поговаривают люди, которые близки к ПЦУ, что Епифания Порошенко хотел заменить на более лояльного Симеона. Но опять-таки митрополит Симеон заболел коронавирусом", - сообщила эксперт.

"И сейчас получается, что эта ситуация оставлена на второй план. Но есть такое предположение, что после местных выборов у нас глава ПЦУ поменяется. И вместо Епифания станет Симеон", - раскрыла планы Порошенкомедиа-эксперт Татьяна Чугаенко.