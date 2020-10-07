Вышел специальный эпизод «Южного Парка»

На сайте Comedy Central вышел специальный часовой эпизод мультсериала «Южный парк», посвященный главному событию 2020 года — пандемии коронавируса. Об этом пишет DTF.



В этом эпизоде авторы высмеивают соблюдение дистанции и удаленное обучение детей.



Кроме того, в серии затрагивают тему жестокости полицейских в США: из-за того что блюстители порядка прибегли к насилию, их уволили, и они пошли работать учителями в школу.









В одной из сцен Картман и Стэн прямо во время урока начинают драку, однако учителя-полицейские умышленно расстреливают афроамериканца Токена Блэка. После этого учителя-полицейские устанавливают в школе тюремные порядки.



Дональда Трампа создатели эпизода сделали одним из главных виновных в распространении коронавируса.



Кроме того, создатели шоу опубликовали видео, в котором рассказали о том, как создавали сериал во время пандемии.





