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- Вышел клип на песню Билли Айлиш No Time To Die
Вышел клип на песню Билли Айлиш No Time To Die
Певица Билли Айлиш представила музыкальное видео на песню к 25-му фильму бондианы «Не время умирать».
В клипе эпизоды из нового фильма об агенте 007 чередуются с черно-белыми кадрами, в которых поет Айлиш.
В новой части шпионской франшизы Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился на Ямайку, где его отдых прерывает старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ: он просит Бонда о помощи.
В новом фильме самый известный секретный агент снова встретит свою возлюбленную Мадлен Суонн (Леа Сейду), которая впервые появляется в фильме «007: Спектр».
Источник: Esquire
13:31