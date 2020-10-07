Вышел клип на песню Билли Айлиш No Time To Die

Певица Билли Айлиш представила музыкальное видео на песню к 25-му фильму бондианы «Не время умирать».



В клипе эпизоды из нового фильма об агенте 007 чередуются с черно-белыми кадрами, в которых поет Айлиш.



В новой части шпионской франшизы Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился на Ямайку, где его отдых прерывает старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ: он просит Бонда о помощи.



В новом фильме самый известный секретный агент снова встретит свою возлюбленную Мадлен Суонн (Леа Сейду), которая впервые появляется в фильме «007: Спектр».





