Ученые узнали, как долго живут антитела к коронавирусу

Оказалось, что антитела к коронавирусу пропадают из тел переживших COVID-19 примерно через 3 месяца после заражения. Так как многие медики предлагают использовать плазму крови переболевших в качестве лекарства для недавно инфицированных, встает вопрос: когда собирать кровь для получения максимального количества антител. По словам ученых, собирать кровь нужно максимально рано.



Таковы выводы по итогам первых долгосрочных наблюдений за антителами, которые проводили в нескольких европейских странах. По мнению экспертов, из-за недолговечности антител естественным путем коллективный иммунитет вряд ли сформируется. Плюс, известно, что коронавирус мешает формированию клеток, которые могут долгое время вырабатывать антитела к нему.



В рамках долгосрочного исследования еженедельному анализу подвергали кровь 15 переболевших коронавирусом. Ученых интересовала концентрация антител. Концентрация антител в организме бывших больных за три недели уменьшилась примерно вполовину. В итоге через 3-4 месяца антитела к SARS-CoV-2 почти полностью исчезали.

