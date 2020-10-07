Кормление грудью меняет восприятие действительности

Окситоцин - один из важнейших гормонов, обеспечивающих связь матери и ребенка. Помимо чувства привязанности, он вызывает схватки и способствует лактации у матери. Плюс, этот гормон влияет на то, как мы общаемся с другими людьми, поскольку он сдерживает негативные эмоции, стресс и беспокойство. И, как показали последние исследования, он также улучшает распознавание положительных выражений лица, уменьшая объем распознанных отрицательных выражений лица, пишет Medical Express.



Исследователи из Университета Киото и Университета Азабу решили выяснить, как естественным образом выделяемый окситоцин меняет восприятие кормящей женщины окружающего ее мира. Ученые узнали, каким образом матери реагируют до и после кормления грудью - при разном уровне окситоцина - на изображения человеческих лиц.



Оказалось, между матерями существует значительная разница в содержании окситоцина, и что эта разница коррелирует с их реакцией на показанные лица взрослых людей, которые отражали положительные или отрицательные эмоции. А именно, матери с большим количеством окситоцина были более склонны распознавать положительные выражения и наоборот.

