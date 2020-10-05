Ермак заявил, что план по урегулированию в Донбассе "лежит на столе"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев уже представил план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. "Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и так далее. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Финальным этапом плана станет проведение местных выборов на основании законов Украины и Копенгагенской конвенции, пояснил Ермак.



Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы проходили еженедельно, а не раз в две недели.



"Я считаю, что люди, которые там работают, должны каждый раз выходить с конкретным результатом", — считает глава офиса президента.



На 25 октября на Украине назначены местные выборы, но на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей они не состоятся. Как заявляли украинские власти, выборы на этих территориях могут пройти только после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.



В Москве неоднократно отмечали, что урегулирование ситуации в Донбассе должно происходить в строгом соответствии с Минскими соглашениями, которые подписаны всеми сторонами, в том числе Киевом, Донецком и Луганском, и утверждены Совбезом ООН. Этот план, в частности, предусматривает проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В первый день после отвода войск должен начаться диалог о проведении в Донбассе местных выборов в соответствии с украинским законодательством. И только после этого планировалось начать восстановление полного контроля над границей со стороны Украины. Однако этот план так и не был осуществлен, так как Киев постоянно затягивает его выполнение.

На этой неделе полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что планы Украины вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении соблюдения ею Минских соглашений.

