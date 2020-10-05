В ЕС пригрозили Минску дальнейшей изоляцией

В Европейском Союзе отреагировали на угрозы Александра Лукашенко прервать дипломатические отношения со странами ЕС из-за санкций, а также на требование Белоруссии к Польше и Литве отозвать своих послов. В Брюсселе предупредили, что это может привести к дальнейшей изоляции Минска.



Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



По мнению Борреля, требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить свои дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления.



"Это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске. Попытки белорусских властей атаковать определенные страны-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Европейским советом 1 октября, когда все государства - члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всесторонний национальный диалог", - отметил Боррель.



Он добавил, что ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.

