Сегодня стартует Нобелевская неделя

Лауреатов Нобелевской премии в этом году начинают объявлять сегодня в Швеции. Нобелевская неделя стартует объявлением лауреата по медицине 5 октября и продлится по 12 октября, передает УНН со ссылкой на данные на сайте премии.



Начало трансляции объявления Нобелевского лауреата по медицине запланировано на 12:20 по киевскому времени.



Далее в графике:



Физика - вторник, 6 октября

Химия - среда, 7 октября

Литература - четверг, 8 октября

Премия мира - пятница, 9 октября

Экономика - понедельник, 12 октября.

