В Украине будет ветрено и местами дождливо

В ближайшие сутки, 6 октября, территория Украины останется в теплой воздушной массе с высокой, как для октября, температурой; но почти везде будет ветрено, а на западе и севере-западе страны в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди, сообщает в понедельник Укргидрометцентр. Во вторник в западных, Винницкой, Житомирской, днем и Киевской областях временами дожди, кое-где с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме крайнего востока, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°, на юге Одесской области 15-19°, в восточных областях 5-10°; днем 16-22°, на юге страны до 25°.



В Киеве - ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 октября самая высокая температура днем была 25,4 в 1966г., самая низкая ночью -3,4 в 1902г.



На 7 октября синоптики прогнозируют в Украине, кроме востока и юго-востока страны, умеренные дожди, кое-где грозы, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Одесской областях местами значительные дожди.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 16-21°, в южной и восточной части до 24°.



В Киеве - временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 17-19°.



5 октября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 17-21°, в Днепре в пределах Киева 16°.

