В Украине сократят и переформатируют полицейские отделения

В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. Также вскоре презентуют новую структуру Нацполиции.



Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



После этого, он считает, подберут людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.



"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", - заявил он.



В то же время, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.



"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он.

