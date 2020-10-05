Ученые назвали место, где вероятнее всего можно заразиться коронавирусом

По их мнению, человек скорее всего заразится COVID-19 в лифте. Капельки вируса могут сохраняться в кабине лифта от зараженного человека до 30 минут. В связи с этим ученые порекомендовали людям придерживаться определенных правил предосторожности, сообщает РБК Украина со ссылкой на DerStandard.



Специалисты отмечают, что больше всего капель с вирусом выделяется, когда человек кашляет или громко разговаривает. Крошечные аэрозольные капели не оседают сразу на землю, а задерживаются в воздухе. Это выяснилось в ходе эксперимента. Ученые распыляли в лифт аэрозоли, а двери были открыты только 20% времени. После этого с помощью лазерного света специалисты проверили и выяснили, что требуется около 25 минут, прежде чем количество аэрозолей упадет в 100 раз.



Таким образом, пользователи лифтов могут вдохнуть от нескольких десятков до нескольких тысяч частиц COVID-19 в минуту в кабине среднего размера после того, как инфицированный человек заговорил или кашлянул там за несколько минут до этого.



Эксперты настоятельно рекомендуют в кабину лифта заходить в защитной маске и перчатках. Также не рекомендуется разговаривать при пользовании лифтом.



Лучше всего, если есть возможность, пользоваться лестнцей, чтобы исключить риск заражения COVID-19 в лифте.

