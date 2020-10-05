Около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировали уже около 20 повторных заражений COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая ОГА в понедельник, 5 октября.



"Не важно, в какой мы зоне карантина - красной, оранжевой, желтой или зеленой. Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию - это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - заявила замглавы ОГА Наталья Гусак.



В ОГА добавили, что с 5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование, по которому Черновицкая область остается в оранжевой зоне. Но несмотря на это, количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно превышает сотню.

