Премьер Армении ждет объяснений от США, почему Турция использовала самолеты F-16 в регионе

Правительство США должно дать объяснения в связи с бомбежками мирного населения Нагорного Карабаха авиацией Турции, которая использует истребители американского производства F-16. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The New York Times, передает УНН.



“США должны объяснить, разве они дали (Турции) эти F-16 для того, чтобы бомбили мирное население и мирные села?”, — отметил он. Ранее армянская сторона неоднократно заявляла, что Турция активно поддерживает Азербайджан в ходе боев в Нагорном Карабахе, в том числе с использованием истребителей F-16.

