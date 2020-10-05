Зеленский не доволен готовностью больничных коек для лечения COVID-19

Президент Владимир Зеленский попросил ускорить процесс обеспечения кислородом больничных кроватей для лечения больных коронавирусом. Сейчас в стране обеспечены 40% коек, Зеленский требует, чтобы с кислородом были 80% коек.



Об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.



"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются недели. И нам надо это ускорить", - сказал Зеленский.



Также президент попросил быстрее решить вопрос высокой загруженности лабораторий. Представители правительства заявили, что необходимые документы уже готовы, их планируют принять в пятницу.

