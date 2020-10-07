Армения заявляет о крупном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал крупное наступление на южном направлении Нагорного Карабаха. По их словам, задействованы резервные силы и большое количество военной техники.



Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.



Азербайджанские войска якобы начали наступление на юге линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с использованием танков и артиллерии. Армения сопротивляется и стреляет в ответ.



Также министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан "игнорирует безопасность территории Ирана".

