Армения заявляет о крупном наступлении Азербайджана на юге Карабаха
Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал крупное наступление на южном направлении Нагорного Карабаха. По их словам, задействованы резервные силы и большое количество военной техники.
Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Азербайджанские войска якобы начали наступление на юге линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с использованием танков и артиллерии. Армения сопротивляется и стреляет в ответ.
Также министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан "игнорирует безопасность территории Ирана".
Источник: РБК-Украина
06.10 18:21