Пашинян: Ереван готов к уступкам в карабахском конфликте, если к этому же готовы в Баку

Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse.



"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, - заявил Пашинян. - Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".



При этом премьер-министр выразил мнение, что, если этого потребует ситуация, Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией. "Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства", - заявил Пашинян.



Ранее Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры в отношении Турции в связи с военной помощью, которая оказывается этой страной Азербайджану на фоне карабахского конфликта. Страсбургский суд, согласно обнародованному во вторник решению, призвал Анкару в конфликте в Нагорном Карабахе уважать права гражданского населения.



