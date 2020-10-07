Международные резервы Украины за месяц сократились на $2,5 миллиарда

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7%, до 26,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины. Согласно сообщению, в сентябре резервы уменьшились с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.



В целом, по данным Нацбанка, динамику резервов в течение сентября определяли, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом.



"Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2,665 млрд долл. (в эквиваленте). В частности, 2,211 млрд долл. было направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, 417,4 млн долл. - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 445 млн долл. (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долл. - от размещения ОВГЗ", - сказано в сообщении.



Также, по данным регулятора, на динамику резервов повлияли и операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности, активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.



"Для сглаживания колебаний Нацбанк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили 231,5 млн долл. Отмечается, что в отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Нацбанк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел 34 млн долл.", - сообщили в НБУ.



Согласно сообщению, также произошла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют, и в прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долл. в эквиваленте.



"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

